Лидерите на НАТО се договориха да предоставят най-малко 70 млрд. евро военна помощ на Украйна през 2026 г., като поеха ангажимент подкрепата да остане поне на същото равнище и през 2027 г. Решението беше обявено в заключителната декларация на срещата на върха на Алианса в Анкара и се превърна в един от най-значимите резултати от форума.

Според документа държавите членки потвърждават „непоколебимата си подкрепа“ за свободата, суверенитета и териториалната цялост на Украйна. НАТО подчертава, че Киев продължава да има ключов принос за евроатлантическата сигурност и че помощта за страната трябва да бъде предвидима, справедлива и устойчива в дългосрочен план.

НАТО готви мащабен пакет за военна помощ за Украйна в размер на 70 млрд. евро

Част от средствата ще бъдат осигурени чрез многогодишния механизъм на Европейския съюз за подкрепа на Украйна. От общия пакет по около 30 млрд. евро годишно ще идват от европейския заем за Киев на стойност 90 млрд. евро.

Ankara Summit Declaration issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Ankara, Türkiye



Read the full statement → https://t.co/mQOBHNYCXy#NATOsummit pic.twitter.com/RIoidXu2rQ — NATO (@NATO) July 8, 2026

Освен подкрепата за Украйна, съюзниците обявиха и мащабно увеличение на инвестициите в отбраната. През 2025 г. европейските държави от НАТО и Канада са увеличили разходите си за ключови отбранителни способности с над 139 млрд. долара.

В рамките на форума американският президент Доналд Тръмп проведе отделна среща с украинския държавен глава Володимир Зеленски. Според информация от дипломатически източници Тръмп е обещал на Киев лиценз за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ - ход, който може да укрепи значително украинските отбранителни способности.

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Москва реагира остро

Русия осъди решението на НАТО за новия пакет помощ. В изявление руското външно министерство определи ангажимента за 70 млрд. евро като „безотговорно решение“, което според Москва увеличава риска от пряка конфронтация.

„Европейските държави се подготвят за въоръжен конфликт с Русия“, заявиха от руската дипломация, предупреждавайки, че подобни действия могат да доведат до опасна ескалация на напрежението на континента.

В заключителната си декларация лидерите на НАТО потвърдиха ангажимента си към принципа на колективната отбрана, залегнал в член 5 от Вашингтонския договор, според който нападение срещу една държава членка се счита за нападение срещу всички.

Редактор: Цветина Петкова