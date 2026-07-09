Западна Европа e преживяла най-топлия месец юни в историята, потвърдиха учени от Европейския съюз. Екстремната вълна от горещини в края на месеца счупи температурните рекорди, наруши електроянабдяването и доведе до затваряне на училища.



Миналият месец беше и вторият най-топъл юни в световен мащаб, а планетата отбеляза най-високите температури на морската повърхност за юни, откакто се водят данни, съобщи Службата за климатичните промени на Европейския съюз - „Коперник“.

Изминалият юни - най-горещият в историята на Западна Европа

Средната температура в Западна Европа миналия месец е била близо 21 градуса по Целзий, което е с повече от 3°C над средната стойност за юни през периода 1991-2020 година.

Учените определят Западна Европа от Испания и Обединеното кралство до Италия, Германия и част от Австрия на изток. Регионът вече претърпя три интензивни вълни на жега този сезон, като в момента Испания, Португалия и Франция са обхванати от пореден горещ период.

Редактор: Цветина Петкова