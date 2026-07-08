Морски костенурки, оборудвани с устройства за проследяване и океанографски сензори, могат да помогнат на учените да събират данни за океана и да подобрят прогнозите за тропическите циклони, съобщи "Синхуа", позовавайки се на Австралийския университет на Нов Южен Уелс.

Изследователи са анализирали данни от десетки морски костенурки от видовете маслинова ридлея и австралийска плоскогърба костенурка, маркирани между 2014 и 2024 г. в Северна Австралия. Животните са събрали данни за около 8000 измервания на температурата на океана на дълбочина до 80 метра преди, по време и след преминаването на циклони.

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Сензорите са били прикрепени към корубите на костенурките със специално лепило, което постепенно се разгражда от естествените масла в кожата на животните и остава закрепено до около една година.

Тропическите циклони черпят енергия от топлите океански води, но настоящите модели за прогнозиране разчитат основно на температурата на морската повърхност. Според учените липсата на достатъчно информация за по-дълбоките водни слоеве може да намали точността на прогнозите, особено в отдалечени райони.

Данните, събрани от костенурките по време на пет циклона, сред които и мощният циклон Илса от категория 5 през 2023 г., показват значително охлаждане на океана под бурите. Причината е, че силните ветрове смесват топлите повърхностни води с по-студените водни слоеве в дълбочина – процес, който според изследователите все още не се отчита достатъчно добре в съществуващите модели. Това може да води до надценяване на силата на някои циклони, обясняват учените.

„Изследователските кораби и самолетите могат да изследват само ограничени области, а извършването на измервания в самия център на циклона е опасно“, казва океанографът Кристофър Чапман от UNSW Canberra, ръководител на изследването, публикувано в списание Environmental Research Letters.

Според Чапман сравнително евтиният метод може да помогне за подобряване на прогнозите, особено в развиващи се държави, където точната информация за океана често е ограничена. Събраните данни се предават чрез спътници почти в реално време.

„Морските костенурки могат да бъдат героите, от които се нуждаем, за да ни помогнат за спасяването на човешки животи и поминък в тропическите райони“, отбелязва още Чапман, цитиран от "Синхуа".

Редактор: Мария Барабашка