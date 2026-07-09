Пари в хазната - няма, но разходи - има! Помощ за Украйна - има, но пари за нея - няма. За какво да харчи и от какво да пести държавата? Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” предприемачите Румяна Босева и Енея Георгиева и икономистът Георги Вулджев.

Втората тема в предаването беше за предложението да се въведе забрана за деца под 16 години да използват социални мрежи.

Редактор: Ина Григорова