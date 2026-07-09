Кабинетът прие решение за одобряване на финансиране на Министерството на вътрешните работи за 2026 г. То е в размер на 4 380 335 евро е за обезпечаване на дейностите по Фонда за безопасност на движението.

С друго решение Министерският съвет прие актуализация на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030 г. С решението се утвърждава адаптиран подход за разгръщане на държавната политика в областта, който надгражда постигнатото до момента и отразява наличните предизвикателства, и нужди на обществото.

Актуализираната стратегия се основава на анализ на ситуацията с обобщаване на проявленията на пътнотранспортния травматизъм, оценка на изпълнението и адресиране на слабости, които изискват целенасочена намеса на държавата. Визията за „безопасна универсална мобилност“ е доразвита като реалистична насока за повишаване на ефективността на политиката до 2030 г.

СДВР и експерти по пътна безопасност обсъдиха възможни решения за намаляване на катастрофите

Представени са цели с индикатори за устойчиво намаляване на загиналите и тежко ранените при пътнотранспортни произшествия и приоритетните области, които да направляват общодържавните усилия чрез последващи подходящи мерки в плановете за действие по безопасност на движението по пътищата.

Стратегията осигурява съответствие с глобалните цели за устойчиво развитие, насоките на Европейския съюз за безопасност на пътя, националната рамка за стратегическо планиране, Националната програма за развитие „България 2030“ и връзките с държавната политика за закрила на детето и превенция на насилието.

Редактор: Цветина Петрова