Българската литературна и културна общност скърби за загубата на поетесата, писателка и общественичка Надежда Захариева. След новината за кончината ѝ десетки нейни колеги, приятели, общественици и почитатели изразиха съболезнования и почетоха паметта на авторката, оставила ярка следа в българската литература и обществен живот със своето творчество, гражданска позиция и всеотдайност към културата.

Примата на българската музика Лили Иванова изрази дълбоката си скръб от кончината на поетесата Надежда Захариева и отдаде почит към нейното творчество и личност.

Отиде си поетесата Надежда Захариева

„Поклон пред светлата памет на Надежда Захариева - една от големите фигури в българската поезия. Благодаря ѝ за прекрасните текстове, за взаимното уважение и за искреното приятелство, което ни свързваше през годините. Творчеството ѝ ще остане живо и ще продължи да вълнува поколения българи“, написа певицата.

Лили Иванова отправи и емоционално послание към покойната поетеса и нейния съпруг, големия български поет Дамян Дамянов. „Нека душите им намерят покой. Техният талант и духовно наследство ще останат завинаги част от българската култура“, сподели още тя.

В публикацията си Лили Иванова припомни и стихотворението „Сълза“ на Надежда Захариева - едно от произведенията, които според нея най-силно разкриват чувствителността и таланта на поетесата.

Министерството на културата изрази дълбоки съболезнования по повод кончината на поетесата, писателка, общественик и бивш заместник-министър на културата Надежда Захариева.

От ведомството определят загубата като тежък удар за българската културна общност, която се прощава с един от най-разпознаваемите и обичани литературни гласове на съвременна България. В позицията се подчертава, че Захариева оставя след себе си богато творческо наследство – десетки стихосбирки и прозаични произведения, както и текстове на едни от най-емблематичните български песни.

Министерството припомня и значимия ѝ принос като дългогодишен пазител на литературното наследство на съпруга ѝ, поета Дамян Дамянов, както и работата ѝ в подкрепа на читалищното дело и българската култура по време на мандата ѝ като заместник-министър.

„Нейният светъл образ, мъдрост и непреходно творчество ще останат завинаги в пантеона на българската култура“, посочват от Министерството на културата.

Кметът на Сливен също изрази съболезнования по повод кончината на поетесата и текстописец Надежда Захариева, определяйки загубата като особено тежка за града.

В своята позиция той подчерта дългогодишната ѝ връзка със Сливен чрез Националния конкурс за поезия „Дамян Дамянов“, на който Захариева години наред е председател на журито. По думите му със своя авторитет, отдаденост към българската литература и любов към поетичното слово тя е допринесла съществено за утвърждаването на конкурса като един от значимите литературни форуми в страната.

Стефан Радев отбелязва още, че Надежда Захариева ще бъде запомнена както със своя принос към българската култура, така и като верен спътник в живота и творчеството на поета Дамян Дамянов, роден в Сливен.

Той поднесе искрени съболезнования на семейството, близките на поетесата и цялата литературна общност.

Българската хорова диригентка и съосновател на хор „Космически гласове“ Ваня Монева също отдаде почит на Надежда Захариева след новината за нейната кончина.

В емоционално послание тя изрази своята тъга от загубата на поетесата и благодари за богатото творческо наследство, което оставя след себе си. Монева припомни незабравимите стихове на Захариева, както и споделените спомени с нея и с големия български поет Дамян Дамянов.

„Тъгувам за тази загуба. Надежда Захариева оставя след себе си светла диря в българската култура и в сърцата на хората, които я познаваха и обичаха“, споделя Ваня Монева. Тя изпрати и последен поклон към поетесата, пожелавайки мир и лек път на душата ѝ „към безкрайната вселена“.

Редактор: Цветина Петкова