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Тази година нямаме възможност за подкрепа на Украйна, допълни премиерът
Само седмица след встъпването си в длъжност новото правителство вече е предприело ключови стъпки за стабилизиране на държавните финанси и очертаване на стратегическите приоритети на страната. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на заседание на Министерския съвет.
Според него първият голям успех на кабинета е внасянето на проекта за държавен бюджет за 2026 година след месеци на несигурност за гражданите и институциите. „След месеци на стрес за гражданите и за институциите правителството внесе проекта за бюджет за 2026 година. Така извеждаме страната от инерцията, която ни беше завещана от предишните управления, и я поставяме на устойчив курс“, заяви Радев.
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Премиерът призна, че финансовата рамка е изготвена в трудни условия, но подчерта, че тя е реалистична и съобразена с реалното състояние на публичните финанси. „Бюджетът е труден, но е реалистичен. Той слага край на стъкмистиките на „сглобките“ и ще ни позволи да стъпим на здрава основа през следващата година“, каза още министър-председателят.
По думите му кабинетът е наследил сериозни финансови проблеми и дефицит в държавната хазна, но въпреки това всички социални плащания са гарантирани. „Наследихме плячкосана хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни“, увери Радев, като допълни, че правителството вече започва работа и по подготовката на бюджета за 2027 година.
Премиерът акцентира и върху проведените през последните дни разговори с турския президент Реджеп Тайип Ердоган. По думите му постигнатите договорености ще засилят ролята на България в енергийната карта на региона. „Постигнатите договорености ще позиционират България като портал за доставка на енергия за Централна и Източна Европа“, посочи той.
Радев отбеляза, че срещата на върха на НАТО в Анкара е потвърдила тази перспектива и е показала нарастващ интерес към използването на българската инфраструктура за енергийни доставки. „Интересът към доставки през България е голям и продължава да расте“, заяви министър-председателят.
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Премиерът коментира и ангажиментите на България към Украйна, като подчерта, че те са поети от предишни управления. „Предишните управления поеха твърд и дългосрочен ангажимент за финансово подпомагане на Украйна с ежегодни вноски, а в същото време оставиха след себе си огромен бюджетен дефицит“, заяви Радев.
По думите му именно това е причината пред съюзниците от НАТО да бъде заявена позицията, че България ще оказва подкрепа в рамките на реалните си финансови възможности. „Заявих пред нашите съюзници, че България ще подкрепя Украйна според възможностите си. А към настоящия момент такива възможности няма“, каза премиерът.
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