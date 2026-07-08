Потенциалът за разширяване на сътрудничеството между Република България и Република Полша в областта на отбраната и отбранителната индустрия беше във фокуса на среща между заместник-министъра на отбраната Катерина Граматикова-Иванова и заместник-министъра на националната отбрана на Република Полша Магдалена Собковияк-Чарнецка. Тя е на официално посещение в България заедно с правителствена и бизнес делегация.

От българска страна в срещата участваха заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев, представители на ресорни дирекции в двете министерства. В състава на полската делегация са включени представители на държавни институции, свързани с отбраната, сигурността и отбранителната промишленост.

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Заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова-Иванова подчерта отличните взаимоотношения и дългогодишното партньорство между България и Полша в областта на отбраната. Те са основа за развитие на бъдещо активно сътрудничество при реализирането на модернизационни проекти за развиване на бойни способности в съответствие с инициативите на НАТО и Европейския съюз за укрепване на Източния фланг на Алианса.

Заместник-министър Магдалена Собковияк-Чарнецка заяви, че Полша може да допринесе със значителна технологична, промишлена и оперативна добавена стойност за проекти в отбранителния сектор. От полска страна бе подчертано желание да се работи в тясно сътрудничество с българските институции и представители на отбранителната промишленост за набелязване на конкретни възможности за сътрудничество и за развитие на проекти, които ще допринесат за ефективността, автономността и конкурентоспособността на европейския отбранителен сектор.

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От българска страна бяха представени големите модернизационни проекти за Българската армия, както и деветте проекта, с които страната ни е кандидатствала за финансиране пред Европейската комисия по механизма SAFE. Подчертано бе намерението на Министерството на отбраната да се търси максимално участие на български предприятия при реализирането на тези проекти. В този контекст е изключително важно партньорството с другите страни. Участващите в срещата подчертаха, че изграждането на стабилни връзки, силни партньорства и съюзи ще даде възможност за съвместно кандидатстване за финансиране на проекти по следващата финансова рамка на ЕС.

Освен по линия на SAFE, потенциал за сътрудничество между България и Полша има в областта на военнотехническото сътрудничество, ремонта на авиационна техника, космическите технологии, производството на безпилотни оръжейни системи и защита от тях, както и в използването на възможностите на военнообразователните институции за повишаване на подготовката на военнослужещите.

Редактор: Ивета Костадинова