Горящ автомобил спря движението по АМ "Тракия" в посока Бургас, край Ямбол, при Палаузово.

Сигналът за инцидента при км 301 е подаден в полицията в Ямбол малко преди 13:00 часа днес. Движението е временно спряно, заради задимяване в района, уточниха от ОДМВР - Ямбол.

Няма данни за пострадали хора. Образувало се е задръстване. Автомобилите се пренасочват по обходни маршрути.

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В района са се запали и сухи треви, а вятърът усложнява обстановката. Насочени са два противопожарни автомобила.

Редактор: Цветина Петрова