Известният непалски алпинист Нирмал Пурджа e загинал при лавината на връх Броуд Пийк в Пакистан, предаде „Ройтерс”.

Легендарният Нирмал Пурджа и още 9 алпинисти са в неизвестност след мощна лавина

„Днес с дълбока тъга и огромна болка потвърждаваме, че Нирмал Пурджа трагично загуби живота си след лавината на Броуд Пик“, се казва в публикация в Instagram на компанията организатор на експедицията Elite Exped.

„Получихме също потвърждение, че и други членове на експедицията за съжаление не са оцелели“, се допълва в съобщението.

43-годишният Пурджа и още деветима души бяха в неизвестност от четвъртък, след като бяха затрупани от лавина на връх Броуд Пик – 12-ия най-висок връх в света и едно от технически най-трудните изкачвания в пакистанския регион Гилгит-Балтистан.

Десетимата алпинисти са били застигнати от лавината около обяд. Шестима от тях са били непалци, а останалите са от Пакистан, Оман, САЩ и Китай.

Нирмал Пурджа е сред най-емблематичните имена в съвременния алпинизъм. През 2019 г. той постави исторически рекорд, след като изкачи всички 14 върха на планетата с височина над 8000 метра за малко повече от шест месеца - постижение, което драстично подобри предишния рекорд от близо седем години. Световната му популярност нарасна още повече след документален филм от 2021 г., който проследява това изключително предизвикателство. При експедициите си Пурджа използва допълнителен кислород, като нееднократно е обяснявал, че това е било необходимо заради амбициозната цел да изкачи всички осемхилядници в рекордно кратък срок.

Преди да се посвети изцяло на алпинизма, Пурджа служи в британската армия, а впоследствие става част от елитните специални части на Кралската морска пехота.

Редактор: Ина Григорова