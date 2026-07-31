Един от най-известните алпинисти в света - Нирмал Пурджа, е сред десетимата катерачи, които са в неизвестност след мощна лавина на Броуд Пийк в Пакистан.

43-годишният Пурджа, който е родом от Непал и е популярен с прозвището Нимс Дай, ръководи международна експедиция към 8047-метровия връх в планинската система Каракорум. Според информация на Алпийския клуб на Пакистан групата е била пометена от лавина, а от инцидента насам няма връзка с участниците.

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По данни на заместник-председателя на клуба Карар Хайдри, в експедицията участват петима непалски алпинисти, както и катерачи от Съединените щати, Пакистан, Оман и Китай. В групата има и още един чуждестранен участник. Пакистанските власти и Алпийският клуб вече подготвят спасителна операция. При подходящи метеорологични условия в издирването ще бъдат включени и хеликоптери.

„Молим се за безопасността на всички алпинисти и се надяваме на успешна спасителна акция. Съпричастни сме към техните семейства и към международната алпинистка общност в този изключително тежък момент“, заявиха от клуба.

Нирмал Пурджа е сред най-емблематичните имена в съвременния алпинизъм. През 2019 г. той постави исторически рекорд, след като изкачи всички 14 върха на планетата с височина над 8000 метра за малко повече от шест месеца - постижение, което драстично подобри предишния рекорд от близо седем години.

Световната му популярност нарасна още повече след документалния филм от 2021 г., който проследява това изключително предизвикателство. При експедициите си Пурджа използва допълнителен кислород, като нееднократно е обяснявал, че това е било необходимо заради амбициозната цел да изкачи всички осемхилядници в рекордно кратък срок.

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Преди да се посвети изцяло на алпинизма, Пурджа служи в британската армия, а впоследствие става част от елитните специални части на Кралската морска пехота.

Трагедията на Броуд Пийк неизбежно връща спомена и за тежките загуби, които българският алпинизъм понесе през последните години. През февруари 2021 г. Атанас Скатов загина при опит за изкачване на К2, година по-рано Боян Петров остана безследно изчезнал по склоновете на Шиша Пангма, а през 2019 г. Иван Томов изгуби живота си при слизане от Лхотце.

Редактор: Цветина Петкова