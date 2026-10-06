Никое животно не избира да остане на улицата и грижата за него е споделена отговорност. Какво можем да направим като граждани и институции, за да не се превръщат гарите в убежище за изоставени животни, а самото изоставяне да бъде предотвратено? Отговорът дава новата кампания на фондация „Четири лапи”.

От фондацията подчертават, че изоставянето на животни не е проблем, който може да бъде решен само с кастрация. А повече информация за кампанията дадоха в предаването „Социална мрежа” д-р Весела Василева, координатор осиновявания и Мария Ганчева, координатор обществена ангажираност в „Четири лапи”.

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По думите им гарите често се превръщат в убежище за бездомни животни заради наличието на топлина. Именно затова там ще бъдат поставени и информационни плакати. От „Четири лапи“ призовават гражданите да подават сигнали до съответната община при откриване на ранено или изоставено животно. На информационните плакати има и QR код, който насочва към информация за контактите и действията при различни случаи.

От фондацията отчитат и положителна тенденция - все повече млади хора в България са склонни да осиновяват животни от приюти или улицата, вместо да купуват породисти домашни любимци.

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Редактор: Ивета Костадинова