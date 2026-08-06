Специализирана акция за издирване на глутница безстопанствени кучета се провежда в столичните райони „Изгрев“ и „Студентски“. В операцията участват служители на общинското предприятие „Екоравновесие“, ловни екипи, доброволци и представители на районните администрации, като за претърсването на терените се използват и дронове.

Действията са предприети след поредица от сигнали на граждани за свободно движещи се кучета в района. През последните седмици екипите са организирали няколко обхода, за да установи местонахождението на животните и да предотвратят евентуални инциденти.

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На 2 и 3 август са извършени проверки в район „Изгрев“, като са обходени всички места, посочени в сигналите. Служителите са разговаряли и с жители, работещи в района, и със собственици на домашни любимци, за да съберат допълнителна информация. Въпреки това глутницата не е открита.

Издирването продължава и на 6 август, когато между 19:00 и 21:00 часа екипите отново ще проверят районите, в които най-често е съобщавано за появата на кучетата.

От „Екоравновесие“ призовават гражданите, които забележат животните, незабавно да подадат сигнал на дежурните телефони 0885 254 804 и 0882 863 295, за да могат екипите да реагират своевременно.

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Те напомнят, че значителна част от случаите с безстопанствени кучета са резултат от изоставени домашни любимци и призовават стопаните да проявяват отговорност, а гражданите да сигнализират при подобни случаи.

Редактор: Цветина Петкова