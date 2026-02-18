Във Второ РУ в Стара Загора се извършва проверка по разпореждане на Районната прокуратура от 22 януари 2026 г. Действията са предприети след сигнал, че мъж и жена ловят бездомни животни със саморъчно направени примки и капани в района на кварталите „Малък Железник” и „Три чучура - център”, съобщиха от ОДМВР - Стара Загора.

При полицейската проверка са установени мъж на 64 години и жена на 33. На 28 януари от два автомобила, собственост на мъжа, са иззети пет котки и две кучета. Животните били затворени в клетки, покрити с кашони и одеяла. Установено е, че мъжът и жената живеят в двете превозни средства. В гараж, нает от мъжа, е открита още една котка.

Котките са предадени във ветеринарна клиника, а кучетата - в общинския приют за безстопанствени животни, където за тях се полагат грижи.

На 5 февруари е извършена повторна проверка по сигнал, че дейността продължава, но не са открити нови доказателства по случая. Във Второ РУ продължава да постъпва информация от граждани за нови опити за улавяне на животни. Автомобилите са проверявани многократно, но в тях не са установявани други животни.

Работата на полицейските служители продължава. Предстои резултатите от проверката да бъдат докладвани на Районна прокуратура - Стара Загора.

