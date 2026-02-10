Насилието над животни отдавна е тема за активистите и тест за моралното и институционално здраве на едно общество. След разкритията за платено онлайн съдържание с жестокост и убийства на животни, отново се повдигна въпросът за липсата на специализиран държавен орган за тяхната защита. Темата коментираха Явор Гечев, защитник на правата на животните, и Петя Алтимирска - председател на сдружение КАЖИ в студиото на „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

Организация настоява за създаване на Национална агенция за закрила на животните

Двата случая – с Габриела Сашова и Красимир Георгиев от март и новият с Анита Вачкова и Детелин Аврамов – са доказателство за съществуването на организирана мрежа за извършване на такова престъпление, каза Гечев. „Последните двама дори са създавали порнографско съдържание с измъчване на животни повече от 10 години, а при предходният случай бяха около три години. Очевидно това е останало незабелязано от властите и от обществото. Доста добре са се прикривали”, каза още Гечев.

Алтимирска каза, че такива престъпления и видеа са хиляди и изискват огромен ресурс, за да бъдат разкрити. Тя посочи, че и в момента се работи по няколко такива случаи, които са с много тежко съдържание и обхваща не само нашата страна. Алтимирска каза, че разкриването на такива престъпления са трудни и допълни, че гражданските организации вършат много работа в тази посока.

Явор Гечев за двамата, задържани за мъчение на животни: Изпечени убийци и садисти, няма да получат снизходителна присъда

Гечев подчерта, че наказанията за насилие на животни вече са едни от най-високите в целия Европейски съюз, въпросът е как се прилагат те. И допълни, че има много случаи на неразкрити престъпления . По негови думи съществува системен проблем.

Алтимирска каза, че има нужда от комуникация между институциите, за да се стига до по-ефективни резултати.

Гечев заяви, че реална структура на зоополиция няма. Той допълни, че има нужда от агенция, която да се занимава конкретно с такива казуси, като така работата ще бъде и по-успешна.

Алтимирска допълни още, че има дефицит по отношение на превенцията.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова