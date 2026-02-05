-
Активистът посочи, че случаят от Свищов е много по-брутален от предходия в Перник
Ако се извадят наяве всички участници в мрежата за убийство на животни по мъчителен начин и разпространение на порнографски материали, за което бяха задържани Анита Вачкова и Детелин Аврамов, досиетата „Епстийн” ще избледнеят пред това какво се търгува в интернет и за какви ужасяващи неща говорим. Важно е както как се произвежда това съдържание, така и кой го употребява. Защото, за да платиш 4 000 евро за едно видео, колкото и да е дълго то, значи имаш достатъчно много финансови средства, за да си го позволиш, при това нееднократно. Това каза активистът за защита на животните Явор Гечев в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS.
Той беше категоричен, че хората, които закупуват такива видеа, трябва да бъдат разкрити, защото „има ли пари в тази работа, ще има и такива, които са готови да извършат всичко, за да ги вземат”.
Гилотириниране, мелене, бесене: Мъжът и жената от Свищов убили 82 животни, снимали от 2013 г. (СНИМКИ)
Активистът посочи, че арестуваните Габриела Сашова и Красимир Георгиев, както и Анита Вачкова и Детелин Аврамов, далеч не са единствените, които се занимават с това. Той допълни, че в още една страна от ЕС тече разследване за създаване на такива видеоклипове, затова може да се говори за международна мрежа.
Повдигнаха по три обвинения на мъжа и жената от Перник за насилието над животни
Според него двете заловени двойки най-вероятно нямат връзка помежду си. „Този случай обаче е по-брутален от предходния, защото говорим за много повече животни и това продължавало близо 13 години. Видеата с измъчване са били много по-дълги”, допълни още Гечев. „Това са едни изпечени убийци и садисти”, категоричен беше той.
Според Явор Гечев обаче Вачкова и Аврамов няма да получат снизходителна присъда, защото след случая с Габриела и Красимир вече се предвиждат наказания до 12 години затвор. Гечев беше категоричен, че чувствителността на обществото по такива теми е много изострена.
Как е действала схемата със заснемането на мъчения на животни
Той също така обясни, че разследващите органи вече могат да се справят много по-добре с такива случаи. Експертът допълни обаче, че има още какво да се желае при установяването на такива престъпления и това засяга координацията между отделните органи. Също така допълни, че ресурсът е ограничен.
Гечев каза, че е стартирал петиция за създаване на Агенция за закрила на животните, която би помогнала в развитието на капацитета при разследването на случаи на насилие над животните. Той подчерта, че такава структура ще бъде координиращо звено между отделните институции и няма да изземва ничии функции.
Явор Гечев препоръча ако имаме информация за насилие върху животни, да подадем сигнал на телефон 112.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
