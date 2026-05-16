Софийският районен съд не уважи искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража”, на четиримата обвиняеми за имотни измами: Борис Янков, Георги Янев, Николай Александров и Николета Здравкова.

На свобода са пуснати Борис Янков и Николина Здравкова. Мотивът е, че няма достатъчно данни за съпричастност към престъплението, в което са обвинени.

С мярка за неотклонение “подписка” са останалите двама - Николай Александров и Георги Янев - Джеймс. Според Районния съд, за Александров има данни да е съпричастен, но няма опасност да извърши друго престъпление или да се укрие.

От Районната прокуратура обявиха, че ще протестират решението на съда.

