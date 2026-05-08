Хората, взети за заложници по време на банков обир в западния германски град Зинциг, са освободени. Няма пострадали, съобщиха от полицията, цитирани от "Дойче Вееле". Заподозрените обаче са успели да избягат и се издирват. Когато специалните части претърсили сградата в помещение на трезора са били заключени двама заложници, които са били освободени невредими, допълват местните власти.

Припомняме, че около 9 часа сутринта в петък няколко души бяха взети за заложници в банката. На мястото бяха изпратени множество полицейски екипи. По данни на полицията в Кобленц вътре в банката имало няколко похитители и заложници, като сред задържаните е и шофьорът на брониран автомобил за превоз на пари.

Според властите става дума за „мащабна полицейска операция“, като около банката, разположена в центъра на града, е изграден широк периметър за сигурност. Полицията подчерта, че към момента няма опасност за хората извън отцепения район. На този етап не се предоставят повече подробности.

Според германския вестник „Билд“ тази сутрин служител от брониран автомобил за превоз на пари е бил пресрещнат и заплашен пред банката. Снимки, публикувани от изданието, показват полицаи с каски, бронежилетки и автоматично оръжие.

Припомняме, че в края на 2025 г. беше извършен банков обир и в Гелзенкирхен - друг град в западната част на Германия - при който щетите възлизаха на около 30 милиона евро, според полицията. Тогава нямаше пострадали.

