Централната избирателна комисия обяви имената на деветимата депутати, които ще заемат местата на народните представители, влезли в състава на новото правителство. По закон това са следващите в кандидатската листа на "Прогресивна България".

Новите депутати ще са в 52-ото Народно събрание, докато членовете на кабинета изпълняват функциите си в МС.

На мястото на министър-председателя Румен Радев от столичния 25-и МИР в парламента влиза Александра Ангелакова, информира БНР. На мястото на вицепремиерите Гълъб Донев и Александър Пулев депутати стават Васка Милушева от Пазарджик и Момчил Петров от старозагорската листа.

Мястото на новия МВР шеф Иван Демерджиев в парламента ще заеме Емине Гюлестан, а Тефик Парафитов сяда в пленарната зала на мястото на министъра на отбраната Димитър Стоянов от Хасково. Стела Илиева заменя регионалния министър Иван Шишков, а Георги Кунчев - екоминистъра Росица Карамфилова-Благова.

Юлиян Димитров влиза в парламента вместо министъра на туризма Илин Димитров, а на мястото на спортния министър Енчо Керязов ще бъде Добромир Георгиев.

Предстои новообявените народни представители да положат клетва в Народното събрание. Това ще се случи на следващото пленарно заседание в сряда, 13 май.

