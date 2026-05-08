Представеният от Румен Радев кабинет съчетава експертен профил и внимателно балансиране между различни политически посоки. Около тази теза се обединиха политолозите Мария Пиргова, Димитър Ганев,"Тренд", и журналистът Емилия Милчева в ефира на "Здравей, България".

Първото впечатление на Мария Пиргова от състава на кабинета е положително. „Бих казала, че съм удовлетворена от състава. Има много ярки имена, а очевидно титулярът ще запази за себе си голяма част от политиката“, коментира тя.

По думите ѝ сериозна роля ще имат заместник-министрите, тъй като именно чрез тях ще се търси реалната промяна, включително и през законодателството в Народното събрание. Пиргова отбеляза още, че външната политика ще остане пряко свързана с Румен Радев.

Кой кой е в проектокабинета „Радев"

Журналистът Емилия Милчева обърна внимание, че най-близките до Радев хора са концентрирани в ключовите министерства. „Тесният кръг около Радев е в най-ресурсните министерства – регионалното развитие и благоустройството и отбраната. А най-силният човек ще бъде вицепремиерът Иво Христов Петков“, посочи тя.

От своя страна Димитър Ганев подчерта, че кабинетът не изглежда като типично партиен. „Това не е партиен кабинет. В него има експерти с по-технократски профил“, заяви политологът.

Според Пиргова досегашният стил на управление на Радев е бил насочен към балансиране между различни обществени и политически очаквания. „Политиката на Румен Радев досега е била балансираща и той ще търси валенции във всички посоки. Когато каквото му трябва, тогава ще изважда напред един или друг от министрите“, смята тя. По думите ѝ сложната международна и вътрешнополитическа ситуация изисква по-широк подход и отвореност към различни политики.

Новият кабинет полага клетва

Емилия Милчева коментира и предстоящите задачи пред кабинета, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост. „Служебният кабинет на Гюров успя да положи няколко реформи, за да спаси част от плащанията по ПВУ, а сега това ще бъде задача на Атанас Пеканов. Двете основни теми са антикорупционният закон и преструктурирането на БЕХ“, посочи тя.

Димитър Ганев отбеляза още, че по време на кампанията Радев умишлено е избягвал остри послания. „В самата кампания Радев избягваше по-резки изказвания и по този начин целеше да не бъде избутан в едно антизападно и антиевропейско поле“, каза той.

Политилогът подчерта, че най-голямото предизвикателство пред управлението ще бъде приемането на нов бюджет.

Милчева разкритикува избора на Николай Найденов за министър на правосъдието. По нейни думи той е „безлична като гражданска позиция” личност, което е в разрез в обещанията на Румен Радев, че ще се бори срещу олигархичния модел.

Експертите обаче се обединиха около мнението, че не трябва да се подхожда с критика към новия кабинет, а да се даде време за толеранс, работата да потръгне, а след това да се правят оценки.

