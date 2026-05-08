Новият кабинет полага клетва днес. То ще бъде 107-то правителство на България. Начело застава Румен Радев като министър-председател. Кабинетът ще се състои от 18 министри и четирима вицепремиери.

Двама от тях - Иво Христов и Атанас Пеканов ще са заместник министър-председатели без портфейл. Министърът на финансите Гълъб Донев и на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев също са вицепремиери, според предложението на „Прогресивна България".

Кой кой е в проектокабинета „Радев”

В 107-то правителство на България ще има едно министерство по-малко от досегашните. По думите на кандидата за премиер Румен Радев сливането на ведомства на електронното управление и иновациите и растежа е с цел оптимизиране работата на кабинета.

