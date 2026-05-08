"Заедно вървим напред, за България и за Европа“, написа тя в Х

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев по повод избирането му за министър-председател на България. Тя подчерта, че в момент на дълбоки геополитически промени България и Европейският съюз имат силен дневен ред за съвместна работа.

„От сигурността и отбраната до работните места, конкурентоспособността и енергийната независимост. Заедно вървим напред, за България и за Европа“, заяви председателят на ЕК.

България има ново редовно правителство

Редактор: Дарина Методиева

