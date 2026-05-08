По случай Деня на Европа на 9 май Представителството на Европейската комисия в България съвместно с редица партньорски организации и институции организира серия от прояви в цялата страна.

От 10:30 часа в София на площад „Св. Александър Невски“ се събират граждани за символичен велопоход „Обиколка за Европа“, със съдействието на Столичната община и посолството на Италия. Всички любители на колоезденето са добре дошли. Първите пристигнали участници ще получат специални фланелки с логото на ЕС и символите на международното колоездачно състезание „Джиро Д’Италия“, което преминава през нашата страна. Велосипедното шествие ще тръгне в 11:00 ч., ще премине по централни столични улици и ще достигне до Националния дворец на културата.

Точно на обяд в събота десетки духови оркестри от цялата страна едновременно ще изпълнят европейския химн – „Одата на радостта“ от Деветата симфония на Лудвиг Ван Бетовен. В столицата химна ще изпълни Софийският духов оркестър на открита сцена пред Националния дворец на културата. Списък с всички оркестри и локации можете да откриете ТУК.

Пред НДК е открито и „Европейско селище“, където ще се представят забавни игри и викторини относно ЕС, както и кулинарни специалитети и сувенири от различни държави в Европа. Представители на Европейската комисия, Бюрото на Европейския парламент в България, Европейската инвестиционна банка и клоновете на европейските информационни мрежи у нас ще предоставят на гражданите полезна информация за ЕС.

От 17:30 ч. на открита сцена пред НДК ще започне концерт на популярни български изпълнители, организиран от Представителството на Европейската комисия. Участват Вениамин, Дара Екимова и Елизабет.

Пълната информация за проявите по случай Деня на Европа е публикувана на страницата на Представителството.

Повече за Деня на Европа

На 9 май европейците ще отбележат Деня на Европа . Тази година се навършват 76 години от Декларацията на френският министър на външните работи Робер Шуман , която положи основите на Европейския съюз такъв, какъвто го познаваме днес, и доведе до безпрецедентна ера на мир, демокрация, просперитет, интеграция и сътрудничество на целия континент. Денят на Европа е възможност да отчетем това и да честваме всичко, което нашият Съюз отстоява. Този специален ден също така е възможност да общуваме с граждани, да посрещнем посетители в институциите на ЕС и да представим работата и приоритетите на Съюза.

През 2026 г. Денят на Европа отбелязва и два важни етапа: 40 години от присъединяването на Португалия и Испания към ЕС и 40 години от първите официални чествания на Деня на Европа. Забележителни сгради и паметници в цяла Европа и по света ще бъдат осветени в цветовете на ЕС.

В навечерието на Деня на Европа Европейската комисия публикува ново проучване на Евробарометър, което показва , че голяма част от европейците виждат ползи от членството в ЕС и виждат ЕС като стълб на стабилността и сигурността. Почти три четвърти от европейците смятат, че страната им се е възползвала от членството си в ЕС. В един труден глобален контекст европейците все повече гледат на ЕС като на източник на стабилност, наред с рекордно високата подкрепа за обща политика за отбрана и сигурност. Три четвърти от респондентите (75 %) заявяват, че се чувстват граждани на ЕС, което съответства на най-високото равнище, регистрирано някога през пролетта на 2025 г.

Редактор: Станимира Шикова