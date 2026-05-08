Представителството на ЕК у нас организира инициативите съвместно с редица партньорски организации и институции
По случай Деня на Европа на 9 май Представителството на Европейската комисия в България съвместно с редица партньорски организации и институции организира серия от прояви в цялата страна.
Пред НДК е открито и „Европейско селище“, където ще се представят забавни игри и викторини относно ЕС, както и кулинарни специалитети и сувенири от различни държави в Европа. Представители на Европейската комисия, Бюрото на Европейския парламент в България, Европейската инвестиционна банка и клоновете на европейските информационни мрежи у нас ще предоставят на гражданите полезна информация за ЕС.
Повече за Деня на Европа
На 9 май европейците ще отбележат Деня на Европа. Тази година се навършват 76 години от Декларацията на френският министър на външните работи Робер Шуман, която положи основите на Европейския съюз такъв, какъвто го познаваме днес, и доведе до безпрецедентна ера на мир, демокрация, просперитет, интеграция и сътрудничество на целия континент. Денят на Европа е възможност да отчетем това и да честваме всичко, което нашият Съюз отстоява. Този специален ден също така е възможност да общуваме с граждани, да посрещнем посетители в институциите на ЕС и да представим работата и приоритетите на Съюза.
През 2026 г. Денят на Европа отбелязва и два важни етапа: 40 години от присъединяването на Португалия и Испания към ЕС и 40 години от първите официални чествания на Деня на Европа. Забележителни сгради и паметници в цяла Европа и по света ще бъдат осветени в цветовете на ЕС.Редактор: Станимира Шикова
