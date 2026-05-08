Едни от най-важните въпроси пред новото управление остават състоянието на държавните финанси, бюджетният дефицит и бъдещето на доходите и пенсиите. Затова вниманието е насочено към Министерството на финансите и новия финансов министър Гълъб Донев.

Служебният министър на финансите Георги Клисурски отчете изпълнението на основните задачи на екипа си. „Имахме три основни задачи – да осигурим средства за изборите, удължихме удължителния закон за бюджета още веднъж и разплатихме по справедлив начин огромна част от средствата по общинската инвестиционна програма“, заяви Клисурски.

По думите му от общо 460 млн. евро, заложени в удължителния закон, около 90% от средствата по общинската инвестиционна програма вече са разплатени или одобрени за плащане. Той допълни, че служебният кабинет е разработил антикризисни мерки и помощи за най-уязвимите групи, както и мерки за овладяване на цените на горивата.

Клисурски подчерта, че е въведена по-висока степен на прозрачност чрез публично обявяване на всички активни обществени поръчки в държавата. „Надявам се това да подпомогне следващото правителство“, посочи той.

Клисурски съобщи още, че са възложени пет финансови инспекции на конкретни обществени поръчки в Агенция „Митници“, които според екипа му пораждат въпроси.

По отношение на Българска банка за развитие Клисурски уточни, че освен намаляване на капитала са подадени сигнали до банковия надзор в БНБ и одиторите на банката, включително за отпускане на проблемни кредити. В края на изявлението си той пожела успех на новия министър на финансите Гълъб Донев.

Гълъб Донев посочи, че основен приоритет в работата му ще бъде контролът върху бюджетния дефицит и разумното управление на публичните финанси. „Трябва дефицитът да се държи в разумни граници и всички скрити до момента разходи ще бъдат показани“, заяви той.

„До месец правителството ще внесе проектобюджета за 2026 г.", обеща той.

По думите му не е проблем самото превишаване на 3% дефицит, а липсата на ясни политики и контрол.

Сред основните му задачи ще бъде и повишаването на събираемостта на приходите чрез засилен контрол върху Национална агенция за приходите и Агенция „Митници“, като целта е в реално време да се следят всички постъпления в бюджета.

Смяна на властта в Министерския съвет: Андрей Гюров предаде щафетата на Румен Радев с доклад