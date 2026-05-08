В Министерския съвет се състои официалното предаване на властта от досегашния министър-председател Андрей Гюров на неговия наследник начело на изпълнителната власт Румен Радев. Двамата премиери направиха кратки изявления, подчертавайки приемствеността в управлението и необходимостта от стабилност в ключов за страната ни момент.

Церемонията беше предшествана от личен разговор между двамата. В него служебният премиер е поздравил Румен Радев за успеха на изборите, а новоизбраният министър-председател изказал админирации за осигуряването честността на вота. Гюров предал на Радев доклади и анализи за актуалното състояние и перспективите пред управлението. Подобен документ е подготвил и всеки един от служебните министри за своя наследник. Радев е получил всички доклади, информираха от правителствената пресслужба.

България има ново редовно правителство

Андрей Гюров отбеляза, че двата състава на кабинета не са в Министерския съвет поради историческа случайност. „Тук сме, защото българските граждани излязоха по площадите, тъй като отказаха да търпят алчността, арогантността и самозабравянето. Само за няколко месеца служебното правителство успя да покаже, че държавата може да има гръбнак, може да се говори с имена, а властта да се упражнява с почтеност, но не като лозунг, а като работа. Оставяме една изправена държава и общество. То има много високи очаквания, особено на фона на безпрецедентната подкрепа. Срещу нас имаше удари и саботажи, както и ярост от хора, които възприемаха държавата като инструмент за лично облагодетстване. Нашето време беше на почтеност и законност, нека не свърши сега. Желаем ви кураж и непримиримост“, заяви Гюров. Той призова Румен Радев да не предава гражданите и да не се страхува от истината.

По думите на Гюров животът на едно правителство не се измерва в месеци и години, а в наследството, което оставя - дали е повече свобода или страх.

От своя страна Румен Радев поздрави служебния кабинет за осигуряването на провеждане на нормални и честни избори. „Благодаря за усилията да осигурите приемственост в работата на държавните институции, свидетелство за което е и подробният доклад, който току-що ми връчихте относно актуалното състояние на изпълнителната власт. Вие бяхте призвани да изпълнявате тази мисия в резултат на злополучните промени в Конституцията, които вкараха България в задънена улица. Знам, че не ви беше лесно, и оценявам усилията на всички, които работиха добросъвестно. Вярвам, че нашето правителство е първа стъпка към установяването на стабилно, стратегически ориентирано управление на България с ясен хоризонт - модерното развитие на страната като съвременна европейска държава и гарантиране на сигурността и благоденствието на българските граждани”, заяви той.

Премиерът Радев се зарече правителството му да се ръководи от ясни ценности - демокрация, свобода, солидарност и справедливост. А след края на церемонията обяви, че още днес ще събере министрите си на заседание.

По думите главният секретар на МВР Георги Кандев към момента изпълнява задълженията си в пълен обем. Предстои обаче усилията на МВР да бъдат пренасочени - от борбата за честни избори и срещу купения вот към борба с корупцията и закононарушенията.

Румен Радев уточни, че в най-скоро време ще предложим ново име за председател на ДАНС, защото Деньо Денев изпълнява функциите като заместник-председател.

Церемонията в Министерския съвет се състоя около час, след като парламентът гласува състава и структурата на кабинета „Радев”. Минути след 11 ч. премиерът, вицепремиерите и министрите положиха клетва в Народното събрание.

Начело на 107-ото правителство на страната ни като министър-председател застава лидерът на „Прогресивна България” Румен Радев. Той ще има четирима вицепремиери - Гълъб Донев, Атанас Пеканов, Александър Пулев и Иво Петков. Двама от тях - Петков и Пеканов, ще са без портфейл.

Новият министър-председател поема управлението с ангажимент за бързи действия по основните приоритети - бюджетната рамка, икономическата стабилизация и реформите в ключови сектори. От своя страна, напускащият поста очерта постигнатото по време на мандата и пожела успех на новия кабинет, като акцентира върху важността на последователността в държавната политика.

