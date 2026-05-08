Софийската районна прокуратура внесе протест срещу мерките за неотклонение, наложени от Софийския районен съд спрямо четирима души, подсъдими за общо 17 престъпления - Станимир Хасърджиев, Анастасиос Михайлидис, Росен Белов и Симеон Дряновски.

След внесен обвинителен акт срещу четиримата на 4 май 2026 г. беше проведено разпоредителното заседание по делото. Тогава съдебният състав на Софийския районен съд измени мерките за неотклонение на Хасърджиев и Михайлидис от „задържане под стража“ в „гаранция“, а на Белов и Дряновски – от „домашен арест“ в „гаранция“. На Хасърджиев е взета гаранция в размер на 60 000 евро, а на останалите трима – по 10 000 евро.

Наблюдаващите прокурори не са съгласни с изменените мерки за неотклонение на четиримата подсъдими и на 7 май са внесли протест в Софийския градски съд. Те поискаха от съда на четиримата подсъдими да бъдат наложени и забрани за напускане на страната.

Хасърджиев излиза на свобода срещу 60 000 евро

Припомняме, че те отговарят пред Темида за това, че на 8 септември 2025 г. в жилище на ул. „Русаля“ в София са извършили блудствени действия с лице от същия пол, като за целта са употребили сила - вързали са пострадалия с кожени колани и с въже. Дряновски и Хасърджиев са подсъдими за принуда, Михайлидис и Хасърждиев - за държане на различни наркотици. Михайлидис е обвинен и за незаконно притежание на огнестрелно оръжие, а Белов - за държане, разпространение и създаване на стотици порнографски материали, за част от които са използвани непълнолетни лица. Дряновски е подсъдим още за притежание на дрога и огнестрелни оръжия и боеприпаси без разрешително.

Хасърджиев е обвинен и за това, че е поставил в опасност от заразяване с венерически болести две лица, след като е знаел, че страда от болести, предавани по полов път. Той е с обвинение и за разпространение на порнографски материали.

Делото срещу четиримата ще продължи по общия ред на 2 юни 2026 г. в Софийския районен съд. Според обвинението те са държали по принуда с оръжие 20-годишен младеж в София.

