Шофьор на товарен автомобил е задържан във Варна с над 2,8 промила алкохол, съобщиха от полицията в града. Мъжът е на 62 години, предава кореспондентът на БТА във Варна Мила Едрева.

От полицията посочват, че камионът е спрян около 21:00 ч. на един от централните булеварди в града – „Христо Ботев“. Първоначално е задържан от служители на Общинска полиция. Те са го спрели, тъй като криволичел по пътя. На място е пристигнал и екип на Първо районно управление. Проверката на шофьора отчела високо съдържание на алкохол – 2,86 промила. Мъжът е откаран в болница, където са му направени кръвни изследвания. По случая е образувано досъдебно производство.

