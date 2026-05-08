Ние, българските граждани, очакваме бързи резултати и изпълняване не просто на предизборните обещания, а и на казаното от министър-председателя на България. Няма да правя оценка на чутото в пленарна зала - всяка парламентарна група е суверенна и сама решава какви послания да отправи. Направи ми впечатление, че нямаше оспорване на програмата, представена от Румен Радев. Това каза президентът Илияна Йотова в кулоарите на парламента, минути след като кабинетът положи клетва.

Според нея Радев е изброил най-важните за бъдещето на България приоритети. „Ще се започне с бюджета за 2026 година и най-важното, което чух, е че още в понеделник ще бъде внесен пакет от закони, свързан с намаляване на цените и ограничаване на инфлацията, както и първият закон за реформа в съдебната система“, обобщи държавният глава.

България има ново редовно правителство

Йотова не смята, че има рискови имена сред министрите. „Смятам, че има много подводни камъни, които са трупани с години и тепърва ще се откриват в различните министерства. Според мен работата трябва да започне с много сериозен анализ на завареното, за да се приемат както дългосрочни, така и краткосрочни мерки“, допълни Йотова.

Тя сподели, че познава немалка част от новите министри, тъй като е работила с тях в различно качество и смята, че имат и професионалния опит, и куража да управляват.

Президентът посочи, че няма личности, които са влезли в правителството на Радев като представители на „Има такъв народ“. Според нея очевидно е преценена тяхната експертиза и им е гласувано доверие.

Йотова уточни, че лично не се е притеснила от това, което се случи вчера в Народното събрание. „В съвместната ни работа с господин Радев многократно сме виждали колко негативни резултати има, когато се правят комисии срещу конкретни лица. Ние го изпитахме и с промените в Конституцията. За нас е по-важно да се приемат сериозни закони, които да поставят еднакви правила за всички. Когато има такива правила, всеки, който трябва да отговаря пред държавата и българския народ, ще носи своята отговорност“, коментира още президентът и призова политиката да се води с факти, а не с внушения.

ПОВЕЧЕ ЗА НОВАТА ВЛАСТ ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петкова