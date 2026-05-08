Обходи и проверки в района на свлачището на пътя Смолян – Пампорово се извършват ежедневно, каза за БТА областният управител на Смолян Зарко Маринов. Той коментира, че при днешния оглед не са установени данни за раздвижване на блоковете, теренът е в застой и няма нови пропадания. Обезпокоителни са, обаче, прогнозите за очаквани нови дъждове в следващите десетина дни, допълни областният управител.

Извършени са проверки и на всички водоеми около зоната на свлачището, съвместно с ВиК – Смолян, каза Зарко Маринов. По думите му не са открити проблеми около водоемите и засега е отхвърлена хипотезата за възможно просмукване на вода от тях като причина за раздвижването на пластовете.

Заместник-кметът на Смолян Мариана Цекова каза, че е извършено заснемане на пътя над свлачището, който се обсъжда като вариант за обходен маршрут. След това ще се премине към уточняване собствеността на имотите и земите по трасето. От Община Смолян се извършва оглед и на стария път Смолян – Левочево, който също се дискутира като възможност за обходен маршрут, уточни заместник-кметът.

На 14 май общината организира заседание на местния кризисен щаб, на който ще се обсъждат предложения и решения за справяне с проблема със свлачището. На заседанието са поканени широк кръг експерти от университети, БАН, както и представители на държавни институции.

