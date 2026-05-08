Тир се запали в движение на АМ "Тракия" край Пловдив. Инцидентът станал около 14.30 часа, до разклона за Царацово.

Тежкотоварният автомобил се отправял в посока Бургас, когато шофьорът забелязал, че от задната част на ремаркето излиза пушек. Огънят обхванал за секунди стоката, която била в ремаркето.

Камион се запали в движение на АМ "Тракия" край Пловдив

Водачът успял да отбие в аварийната лента. На място пристигнали два екипа на пожарната, които потушили пламъците. При инцидента няма пострадали. В района се е образувало задръстване от километър и половина. Полицейски патрул регулира движението.