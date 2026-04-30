Камион с 20 тона захарни изделия се запали в движение на един от изходите на АМ „Тракия“ край Пловдив и предизвика километрично задръстване. Инцидентът е станал на източния обходен път на града, който води към главното трасе за Хасково, в района на разклона за Войводиново. Пламъците са тръгнали от задната част на ремаркето. Сигналът е подаден около 1 ч. през нощта в сряда.

Екипи на пожарната са потушили огъня, като при инцидента няма пострадали. Не са засегнати и други превозни средства. Водачът на тира е забелязал пламъците, успял е да спре и се е опитал да гаси сам с пожарогасител. Огънят е потушен от екип на пожарната. Част от оцелялата стока беше претоварена в друг тир.

За да се освободи трасето, на място пристигна кран, който изтегли ремаркето. Това наложи източният обходен път да бъде затворен, а движението - пренасочено по заобиколни маршрути.