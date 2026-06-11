Единият от пострадалите пътници при катастрофата на „Челопешко шосе” е с тежки последици. Това обясни ортопедът травматолог д-р Станислав Милев, началник на операционния блок в столичната болница „Св. Анна”.

Пациентът е бил опериран, а манипулацията е минала по план. Фрактурите обаче били първично инвалидизиращи. Става въпрос за счупвания в долния край на бедрена кост и на предмишница, обясни д-р Милев. И допълни, че мъжът вече е в стабилно състояние.

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Единият от шофьорите, който беше приет в лечебното заведение, също е опериран и състоянието му се подобрява. Д-р Милев обясни, че той е с фрактура на прешлени, но не се очакват сериозни последствия за здравето му.

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Редактор: Ина Григорова