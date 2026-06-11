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„Това е един от най-жестоките инциденти, на които сме били”. Това разказва пред NOVA медицинската сестра Ива Кацарова, която е една от първите отзовали се на сигнала за катастрофата на „Челопешко шосе”.
„Общо 10 линейки изпрати Спешна помощ. Когато ние отидохме, вече бяха извозени най-тежко пострадалите. Първо видяхме загиналия индиец, който беше изхвърлен в тревата. Имаше и мъж, който лежеше в тревата по корем. Той се оплакваше от болки в таза и прешлените”, разказва Кацарова.
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И обяснява, че в такива ситуации едната линейка трябва да остане от начало до край на мястото, без да извозва пострадали.
„Преглеждахме пътници от колите. Те бяха притеснени”, разказва Кацарова. Прегледала и бащата на един от шофьорите на колите. „Той беше много притеснен, беше вдигнал кръвната захар”, добавя тя.
Шофьорът на автобуса пък бил с множество рани по ръцете. „Беше счупил прозореца, за да излезе от там”, обяснява Кацарова.
„Нямаше агресивни хора. Имаше тъжни и покрусени хора. На следващия ден разбрах от колегите, че сме прегледали доста пациенти в квартала, от който са момчетата. Обслужвали сме два блока с техни близки, които са били с тежки нервни кризи и панически атаки”, разказва още Кацарова.
ВСИЧКО ЗА ТЕЖКИЯ ПЪТЕН ИНЦИДЕНТ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Ина Григорова
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