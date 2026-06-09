Екип на NOVA влезе в депото в столичния квартал "Малашевци", където се съхранява автобусът от линия 119, в който се вряза автомобил с висока скорост след гонка на „Челопешко шосе“. При ужасяващия сблъсък четирима души загубиха живота си.

В момента автобусът е под охрана, тъй като е част от веществени доказателства по делото.

Тежката катастрофа доведе до реакция на държавата, като правителството обяви нови мерки срещу т.нар. „война на пътя“ – свързани с гонките и дрифтовете, камерите и глобите.

Смъртоносна гонка и скорост от 150 км/ч в София: Четирима загинаха, пожарникари предотвратиха още по-голяма трагедия

Екип на NOVA Ерик Борозенков показа щетите по автобуса и разговаря с представител на дружеството, което го стопанисва. Това, което се вижда, са изпочупени стъкла и седалки, както мястото, на което се е врязал автомобилът.

Ръководителят „Транспорт“ на „МТК Груп“ Ваньо Стефанов, който разказа подробности за инцидента. „Нашият автобус пътуваше по регулярна линия номер 119 и когато взима левия завой, за да продължи маршрута си, два автомобила се гонят с доста голяма скорост, повече от 150 км/ч. При което единият автомобил се врязва в автобуса. Ударът е бил толкова силен, че той се обръща на една страна, което, предполагам, може да стане при скорост от порядъка на 200 км/ч“, заяви Стефанов.

По думите му автобусът тежи около 14 тона. „Трябва доста голяма скорост, за да може автомобил да го обърне. При по-малка скорост от 150 км/ч това нещо няма как да стане“, допълни той.

Стефанов уточни още, че водачът на автобуса е счупил челното стъкло и е помогнал на пътниците, по думите на пожарникарите, да се евакуират.

Прокуратурата за катастрофата на "Челопешко шосе": Двамата шофьори на колите са организирали незаконна „автогонка“

„Добре че пожарникарите са били наблизо - тяхната стоянка е там и са пристигнали още преди сигнал на 112. Те са предотвратили евентуално посегателство върху водача, тъй като на мястото са били събрани около 40 човека. След това са дошли и полицейските сили и ситуацията е овладяна“, каза още той.

По думите му е съществувала и опасност автомобилът да се запали: „Той е започнал да гори в двигателния отсек и благодарение на бързата намеса на пожарната огънят е бил потушен, за да не се възпламени и салонът на автобуса. Ако това се беше случило, жертвите щяха да бъдат много повече“.