Четирима души вече са жертвите на тежката катастрофа в София , станала в петък вечер.

Автомобил се заби и преобърна автобус на градския транспорт между два софийски квартала на „Челопешко шосе”, втората кола от гонката се разцепи на две след няколко последователни удара, включително в спирка.

Още снощи стана ясно, че двама от загиналите са индийски граждани, работещи в България. Те са пътували в автобуса по време на инцидента. По-късно снощи е починал и трети човек, който се е намирал в един от автомобилите, участвали в гонката. В късния следобед днес беше съобщено и за четвърта жертва - пътник, седял на предната седалка в една от колите.

Разследването до момента потвърждава версията за нерегламентирана гонка между два автомобила. Шофьорите са установени и задържани за 72 часа. Пробите им за алкохол и наркотични вещества са отрицателни, като са взети и кръвни проби за допълнителни изследвания.

На двамата водачи са повдигнати обвинения за причиняване на пътнотранспортно произшествие с умисъл, довело до смъртта на повече от един човек и до множество тежки наранявания. Законът предвижда наказание от 13 до 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор.

Катастрофата

Малко след 19:30 часа гонка между два автомобила приключва със сблъсък в автобус на градския транспорт. Първи на мястото на инцидента пристигат жители на близките квартали.

Очевидци разказват, че автобусът е бил обърнат настрани, едната кола е била врязана в него, а другият автомобил е бил буквално разцепен на две части.

Според наблюдаващия прокурор Ангел Кънев единият от автомобилите е горял вътре в автобуса след удара. „Ако не са били пожарникарите, всички пътници щяха да изгорят живи“, заяви той.

От „Пътна полиция“ определиха случилото се като трагедия.

Сред пътниците има и деца

В автобуса са пътували около 15 души, сред които е имало и деца. От прокуратурата са категорични, че водачът на автобуса няма вина за сблъсъка.

По време на спасителната операция един от обвиняемите и негови близки са проявили агресивно поведение. „Освен че е пречел на спасителните действия на пожарната, е проявил агресия към друг участник в ПТП-то - шофьора на автобуса“, заяви прокурор Кънев.

По думите му скоростта на движение е била изключително висока - между 140 и 150 км/ч, като при удара единият автомобил се е разполовил.

Проверяват книжките и произхода на средствата на шофьорите на колите

Прокуратурата е започнала проверка на шофьорските книжки на двамата водачи. По официални данни стажът им зад волана е малко повече от една година, като за този период са натрупали глоби за превишена скорост.

Разследващите ще проверяват и дали документите им за правоспособност са автентични.

Паралелно с това се проверява и социалният статус на двамата мъже, които са известни на полицията и прокуратурата по други производства. От държавното обвинение посочват, че по документи те не разполагат със значителни доходи или декларирани финансови възможности, но в социалните мрежи са публикували снимки на скъпи автомобили за десетки хиляди левове, накити, големи парични суми и демонстриран висок стандарт на живот.

Според източници на NOVA единият от тях редовно е публикувал подобно съдържание в личните си профили.

Страх сред местните жители

Наш екип посети квартал Ботунец, където живеят двамата задържани. Местните коментираха, че са чували за подобно поведение и за опасно шофиране в района.

Жители на квартала заявиха, че често се говори за хора, които карат агресивно и „пилят гуми“ по улиците. Неофициално се появи и информация, че двамата задържани са част от местна група. Кметът на район Кремиковци Лилия Донкова призна, че е чувала подобни твърдения.

По думите ѝ сред жителите на Ботунец и Челопечене съществува реален страх.

„Страхът се дължи на това, че през годините е имало по-агресивно поведение от подобен тип хора. Повечето хора живеят с този страх в ежедневието си. Пазят си децата, пазят възрастните хора“, каза Донкова.

Разказът на кмет на Кремиковци

Кметът на Кремиковци е сред първите хора, пристигнали на мястото на катастрофата.

Според нея, ако гонката между двата автомобила се е била случила само час по-рано, последствията е можело да бъдат значително по-тежки.„Става ми лошо само като се сетя, че в предходния автобус са се движели много голяма група деца от Ботунец към Челопечене, които ходят на хандбал“, заяви Донкова.

Тя припомни, че автобусите по линията се използват ежедневно от много деца и работници.

Жертвите на жестоката катастрофа

Двамата загинали пътници в автобуса са индийски граждани, дошли да работят в България.

„Те са дошли да работят, да изкарват пари, да си хранят семействата, но си дадоха живота тук“, каза Лилия Донкова.

Третата жертва е пътник от един от автомобилите, участвали в гонката, а в късния следобед беше потвърдена и четвърта жертва - отново пасажер в една от колите.

Шофьорът на автобуса е изписан, 16 души са в болници

Част от пострадалите вече са на домашно лечение. Сред тях е и шофьорът на ударения автобус. От фирмата, обслужваща линията, съобщиха, че по маршрута често са възниквали конфликти между пътници, за което многократно е била уведомявана полицията.

Според кмета на Кремиковци водачът на автобуса е в тежък емоционален шок след преживяното.

„Шофьорът е много свестен човек. В шок е, само плаче у дома“, каза Донкова.

Четвъртата жертва, за която бе потвърдено по-рано днес, е получила тежко нараняване на аортата. Пострадалият първоначално е бил транспортиран в болница „Св. Анна“, след което е насочен към УМБАЛ „Св. Екатерина“, където специалистите са направили всичко възможно да спасят живота му, но без успех.

В УМБАЛ „Св. Анна“ остават двама от пътниците в автобуса. Те са с различни травматични увреждания. Планираните за днес оперативни интервенции са били отложени с цел допълнително стабилизиране на състоянието им.

Във Военномедицинска академия също остават трима пострадали - двама от тях са в реанимация, а един е настанен в Клиниката по гръдна хирургия.

Искания за мерки за безопасност

Местни жители напомнят, че от четири години се събират подписки с искане на мястото на катастрофата да бъде изградено съоръжение за ограничаване на скоростта, включително легнал полицай. Разследването на тежкия инцидент продължава.

Този инцидент припомни случая от август миналата година, при който автомобил, отново с висока скорост, се вряза в автобус на градския транспорт, на булевард „Възкресение“ в София. При удара загина един от пътниците - сирийският лекар Иса Али. Обвинен за катастрофата беше 21-годишния Виктор Илиев.

Разследването показа, че е карал със 163 км/ч, а преди катастрофата е дишал райски газ. Той вече получи присъда от 20 години затвор. При сегашния инцидент - обвинението ще е за причиняване на катастрофа с умисъл, смърт на повече от едно лице и телесни повреди на няколко души. Най- късно в понеделник съдът ще гледа мерките за неотклонение на двамата шофьори.