Огромно дърво се стовари върху джип до ресторант в Пловдив. Минути преди това в автомобила е било семейство с 11-годишно дете. Инцидентът е станал преди дни на територията на община „Родопи“, малко след село Първенец в посока Храбрино. За щастие всичко се е разминало без пострадали хора, но за сметка на това - със значителни материални щети. Падналото дърво е премазало и втори автомобил.

Инцидентът е станал по време на разразила се буря на 7 юни между 15:30 и 16:00 часа. Мястото, е малко извън населеното място, в близост до известен ресторант в района. Голяма част от огромно дърво се е стоварила върху два паркирани автомобила.С най-много щети е джипът на Росица Лечева и Стилян Гимишанов.

Две дървета паднаха на път в Пловдив, едното върху кола (СНИМКИ)

"Все още не сме се отърсили от шока. За щастие няма пострадали, което е най-важното в случая. В същия ден в заведението имаше над 30 деца, които играеха", разказа в "Здравей,България" Гимишанов.

Лечева допълни, че семейството ѝ паркирало колата около час преди случилото се. "Малко преди да си тръгнем, дървото падна. 11-годишното ни дете изпадна в шок. Беше много разстроено. И до ден днешен се събужда и мисли за колата и за това какво е можело да се случи", подчерта тя.

Огромен клон падна върху кола в Пловдив

Семейството било с приятели в близкото заведение. Около 15:30 часа се разразила буря. "Валеше много силно. Малко по-късно някой от персонала каза, че има паднали дървета. След като дъждът спря, тръгнахме да си ходим, защото заведението беше наводнено. Тогава видяхме колата си, която беше буквално смазана под дървото", заяви Гимишанов.

Той обясни, че джипът на семейството буквално е за бракуване. "Нямаме застраховка „Каско“, само „Гражданска отговорност“. Впоследствие разбрахме, че тя не покрива щети от паднало дърво. Смятаме да заведем съдебен иск срещу община „Родопи", категоричен е мъжът.

Веднага след падането на дървото служители на ресторанта и посетители се притекли на помощ. Имало бензинов трион и започнали да режат дървото. При падането то скъсало електрически кабели, защото заведението останало без ток за дълго време.

Паднало дърво потроши паркирани автомобили в Пловдив

При инцидента с щети е и втори автомобил. Той е собственост на Иван Чилибинов. "Беше паркирана колата на около 10 метра от дървото и върху нея паднаха само по-тънките клони. Щетите са основно по купето и стъклата. Повредени са предният капак, предното стъкло, таванът, вратите и няколко странични стъкла. Ще се обърна към компетентните институции, за да бъде установена отговорността и да си потърся правата. Според мен дървото е било в много напреднал стадий на изсъхване и е трябвало да бъде премахнато", подчерта мъжът.

Екипът на NOVA се свърза и с община „Родопи“. В четвъртък разговаряхме с кмета Павел Михайлов, който изпрати на място еколози от общината за оглед и изготвяне на протокол и доклад. Малко по-късно двете дървета от инцидента, бяха премахнати. Еколозите ще извършат и обход на района, за да установят дали има други опасни дървета, които трябва да бъдат отстранени. От общината уточниха, че пътят е горски и собствеността му се поделя между общината и Районната потребителна кооперация. Така въпросът за собствеността на дърветата се оказва спорен между две институции.

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