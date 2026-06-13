-
Ангел Найденов: За мен няма нищо изненадващо в позицията на министъра на отбраната за помощта за Украйна
-
Иван Христанов: Горските първи разкриха нарушенията в „Баба Алино“ още през 2023 г.
-
Михаил Константинов: Партийните квоти в състава на ЦИК трябва да се определят от броя на гласовете за партиите, а не на база спечелените мандати в НС
-
Румен Петков: На главен секретар на МВР не му приляга по три часа на ден да е в TikTok и Facebook
-
Ситуацията с публичните финанси е сложна, но не е непоправима, смята Здравко Марков
-
"Демократична България" призова разследването по казуса "Баба Алино" да бъде напълно публично
Липсва ясно разписана политика за използването на новия държавен дълг, подчерта председателят на ПГ на ДБ
„Оценката, която ние като конструктивна опозиция на настоящото управление даваме, е видна всеки ден чрез конкретните ни действия както в пленарната зала, така и извън нея. Подкрепихме предложенията на мнозинството и приемствеността, която те проявиха спрямо служебния кабинет, във връзка с пакета закони по Националния план за възстановяване и устойчивост, с изключение на разследващите функции на Антикорупционната комисия". Това заяви в „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS председателят на ПГ на „Демократична България” Надежда Йорданова, коментирайки въпроса каква оценка псотавя на кабинета на Румен Радев месец след встъпването му в длъжност.
По думите ѝ ДБ подкрепя и това, че управляващите възприели тяхното становище, че подуправителят на НЗОК трябва да освободи поста си поради редица причини. "Същевременно сме изключително разтревожени от поредица стъпки, които бяха предприети - например желанието за изтегляне на допълнителен държавен дълг в размер на 3,8 млрд. евро, както и решенията в областта на конкурентното право. На практика се създаде възможност Комисията за защита на конкуренцията да налага санкции при по-облекчени доказателствени стандарти, което поражда несигурност в правилата и увеличава нейните правомощия без достатъчна гаранция за ефективност", изтъкна тя.
Йордан Иванов: "Демократична България" няма да подкрепи вдигането на тавана на дълга
По отношение на публичните финанси и дълга Йорданова изтъкна, че притеснението на ДБ "не е само в размера на дълга, а в липсата на ясно разписани политики за неговото използване". "В момента няма нужда от ново значително задлъжняване, а от реформи и ограничаване на разходите. Настояваме за пакет от мерки за модернизиране на публичните финанси и ограничаване на разходите. Това включва намаляване на корупционните разходи, реформи в механизмите за автоматично увеличение на заплатите и редуциране на прекомерно раздутата администрация", подчерта тя.
И даде пример: "Сред първите стъпки трябва да бъдат ограничаване на бонусите в административните структури и публичните дружества, както и по-ефективно разходване на средствата за подпомагане. Необходимо е и преразглеждане на системите, които водят до неефективни разходи за подпомагане“.
Йорданова беше категорична, че ценовият натиск е реален и хората го усещат ежедневно. "За съжаление, мерките на правителството не са насочени към структурно решаване на проблема. Инициативата "Кошница с грижа" няма съществен ефект, тъй като голяма част от продуктите са пакетирани или сезонни. Основният проблем остава липсата на подкрепа за българските производители, слабата им кооперация и дългите вериги на доставка, които оскъпяват крайната цена“, допълни тя.
ДБ няма да подкрепи предложението за поемане на нов дълг в размер на 3,8 милиарда евро
Председателят на ПГ на ДБ коментира и външната политика по отношение на Украйна. „Националният интерес на България е устойчив и справедлив мир в Европа, който минава през подкрепа за Украйна срещу агресията. Резките и зле комуникирани действия на правителството създават риск страната ни да бъде изолирана от общата европейска политика. Важно е България да бъде част от общите механизми за подкрепа, но и да гарантира достатъчна обезпеченост на собствената си армия“, заяви тя.
Йорданова изтъкна, че случаят "Баба Алино" е пример за така наречената "завладяна държава", при която институциите не функционират ефективно. "Необходимо е да се установи цялата истина - включително ролята на контролните органи, нотариалните производства и институциите, отговорни за строителния контрол. Само чрез пълна проверка може да се разбере къде точно е системният проблем“, категорична е тя.
Целия разговор гледайте във видеото.
Последвайте ни