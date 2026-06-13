„Оценката, която ние като конструктивна опозиция на настоящото управление даваме, е видна всеки ден чрез конкретните ни действия както в пленарната зала, така и извън нея. Подкрепихме предложенията на мнозинството и приемствеността, която те проявиха спрямо служебния кабинет, във връзка с пакета закони по Националния план за възстановяване и устойчивост, с изключение на разследващите функции на Антикорупционната комисия". Това заяви в „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS председателят на ПГ на „Демократична България” Надежда Йорданова, коментирайки въпроса каква оценка псотавя на кабинета на Румен Радев месец след встъпването му в длъжност.

По думите ѝ ДБ подкрепя и това, че управляващите възприели тяхното становище, че подуправителят на НЗОК трябва да освободи поста си поради редица причини. "Същевременно сме изключително разтревожени от поредица стъпки, които бяха предприети - например желанието за изтегляне на допълнителен държавен дълг в размер на 3,8 млрд. евро, както и решенията в областта на конкурентното право. На практика се създаде възможност Комисията за защита на конкуренцията да налага санкции при по-облекчени доказателствени стандарти, което поражда несигурност в правилата и увеличава нейните правомощия без достатъчна гаранция за ефективност", изтъкна тя.

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По отношение на публичните финанси и дълга Йорданова изтъкна, че притеснението на ДБ "не е само в размера на дълга, а в липсата на ясно разписани политики за неговото използване". "В момента няма нужда от ново значително задлъжняване, а от реформи и ограничаване на разходите. Настояваме за пакет от мерки за модернизиране на публичните финанси и ограничаване на разходите. Това включва намаляване на корупционните разходи, реформи в механизмите за автоматично увеличение на заплатите и редуциране на прекомерно раздутата администрация", подчерта тя.

И даде пример: "Сред първите стъпки трябва да бъдат ограничаване на бонусите в административните структури и публичните дружества, както и по-ефективно разходване на средствата за подпомагане. Необходимо е и преразглеждане на системите, които водят до неефективни разходи за подпомагане“.

Йорданова беше категорична, че ценовият натиск е реален и хората го усещат ежедневно. "За съжаление, мерките на правителството не са насочени към структурно решаване на проблема. Инициативата "Кошница с грижа" няма съществен ефект, тъй като голяма част от продуктите са пакетирани или сезонни. Основният проблем остава липсата на подкрепа за българските производители, слабата им кооперация и дългите вериги на доставка, които оскъпяват крайната цена“, допълни тя.

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Председателят на ПГ на ДБ коментира и външната политика по отношение на Украйна. „Националният интерес на България е устойчив и справедлив мир в Европа, който минава през подкрепа за Украйна срещу агресията. Резките и зле комуникирани действия на правителството създават риск страната ни да бъде изолирана от общата европейска политика. Важно е България да бъде част от общите механизми за подкрепа, но и да гарантира достатъчна обезпеченост на собствената си армия“, заяви тя.

Йорданова изтъкна, че случаят "Баба Алино" е пример за така наречената "завладяна държава", при която институциите не функционират ефективно. "Необходимо е да се установи цялата истина - включително ролята на контролните органи, нотариалните производства и институциите, отговорни за строителния контрол. Само чрез пълна проверка може да се разбере къде точно е системният проблем“, категорична е тя.

Целия разговор гледайте във видеото.