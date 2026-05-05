Заявката на „Прогресивна България” за вдигане размера на дълга е притеснителна. Ние ще изпълним всичко, което сме обещали на нашите избиратели. Българските граждани ни отредиха роля на опозиция и ние ще браним интересите на средната класа. Това заяви депутатът от „Демократична България” Йордан Иванов относно консултациите при президента Илияна Йотова в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.

На въпроса дали „Демократична България” ще подкрепи евентуално вдигане на тавана на държавния дълг, Иванов бе категоричен, че подобно решение е „абсурдно”. „ДБ е дясна политическа сила – защитници на средната класа. Ние защитаваме това, че трябва да има фискална дисциплина и стремеж към балансиран бюджет. Когато има дефицит, той трябва да е насочен към политики в кризисни ситуации, както е в момента с горивата. Абсурдно е да подкрепим подобно решение”, каза той.

Депутатът от ДБ подчерта, че според него общественото недоволство срещу предходни управленски решения е било ясно изразено. „Българските граждани организираха бунт срещу ГЕРБ и „ДПС - Ново начало”, свалиха кабинета в 51-ото Народно събрание именно заради такива намерения. Ние ще продължим да предлагаме десни политики, насочени към намаляване на държавните разходи в подкрепа на бизнеса и работещите”, допълни той.

По темата за разделянето на „Продължаваме Промяната - Демократична България” на две групи депутатът призова да не се задълбочава общественото напрежение. „Прекалено много се изговори по въпроса. Достатъчно занимавахме българските граждани с това. Ние бяхме фактор за единство и ясно съзнавахме, че демократичната общност страда от подобни разделения”, каза той.

Иванов отбеляза, че въпреки разногласията, „Демократична България” ще се стреми да извлече позитиви от ситуацията. „Гледаме на това като възможност за повече десни политики и развитие”, допълни той.

