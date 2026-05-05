До края на парламентарната сесия – тоест до края на юли парламентът трябва да е избрал нов ВСС, за да се премине към избора на главен прокурор. Това заяви зам.-председателят на ПГ на „Демократична България” Божидар Божанов по време на консултациите при президента Илияна Йотова.

Божанов заяви, че приемат ролята, отредена им на изборите – на опозиция. По отношение на разделянето на парламентарните групи с ПП, той каза, че за тях това е грешка. Общите послания от кампанията обаче ще продължат да ги отстояват.

„Като опозиция смятаме да сме конструктивни, но няма да си мълчим, когато и ако властта се отклони от мандата, получен от българските граждани, а той преимущсетвено е за демонтаж на модела. С притеснение отбелязваме, че в дните след изборите темата за модела „Пеевски-Борисов” изчезна от реториката на бъдещите управляващи и беше заменена с общи формулировки. Като опозиция ще следим стриктно моделът да бъде демонтиран”, каза Божанов. Той отново настоя за максимално бързо сваляне на охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов.

Според него изборът на нов ВСС не е край на реформата, но е задължителна стъпка към повече справедливост в съдебната система.

Ивайло Мирчев посочи приоритетите на „Демократична България” в сферата на финансите.

„Внимателно днес наблюдавахме останалите колеги, които бяха при вас. С учудване видяхме, че от „Прогресивна България“ например искат нов таван на дълга. Това не кореспондира в много голяма степен с предварителната им заявка в предизборната кампания, където представиха доста дясна програма”, заяви Мирчев.

Според него нов таван на дълга би бил много лош знак за инвеститорите и кредитните агенции. Мирчев призова за успокояване и обединение на политическите сили около конкретни мерки за стабилизиране на финансите.

„Никакво пипане на данъците. Всички автоматични механизми за заплати в бюджета трябва да се преразгледат. Може би с изключение на Министерството на отбраната. Всички останали са изключително вредни за това какъв да бъде бюджетният дефицит. А той трябва със сигурност да бъде до 3%”, каза Ивайло Мирчев и отново отправи критики към предишните управляващи, че са го надвишили.

Една от целите на ДБ ще е и това всеки, включително държавните служители, да си плащат осигуровките. Поиска и реформа в администрацията, която определи като раздута.

„Нашите предложения към бюджета ще бъдат десни, ще бъдат адекватни, за да се стабилизират държавните финанси. По този начин не можем да продължаваме и сме на път да влезем в дългова спирала, ако се увеличи таванът на държавния дълг и ако се харчи неразумно”, каза Мирчев.

Илияна Йотова отговори, че това, което казаха „Прогресивна България”, е задълбочен анализ и преглед на това, което са заварили.„Служебното правителство беше изправено пред много трудна задача – да работи на два пъти с удължен бюджет от 2025 г. Дори много добрите намерения, които имаха, нямаше как да се реализират, защото законът не им позволяваше“, каза Йотова. Тя поздрави служебния финансов министър за положените усилия в изключително трудни условия. „В един много труден период, с един много оскъден бюджет, с който нямаш и правомощията, и никакви законови начини, по които да можеш да оперираш с тези средства, буквално се вървеше по ръба и думата „фалит“ беше на масата всеки ден“, посочи тя.

По думите ѝ е можело да се защитят по-добре правата и доходите на най-уязвимите във връзка с галопиращите цени. „Много се надявам, че следващото правителство ще предложи най-доброто в тази ситуация по отношение на цените и доходите“, посочи президентът. Илияна Йотова изрази надежда работата по бюджета за тази година да бъде заедно с работата за бюджета за 2027 г.

Атанас Атанасов настоя за прозрачен избор на нов председател на ДАНС.

„Тази абсолютна концентрация на еднопартийна власт дава възможности за стабилност в държавата, но в същия момент има нужда от ефективен контрол – и не само парламентарен”, посочи Атанас Атанасов. И увери, че те като опозиция ще следят действията на управляващите.

„Първият тест пред новото правителство е да бъде предложен по прозрачен начин и избран от парламента нов председател на ДАНС. Това е излючително важна институция и тя трябва да бъде партийно неутрална”, смята той.

Той призова за прозрачност при предложенията и пълно изучаване на кандидатите за липса на зависимости.

Катя Панева каза, че когато се сформират комисиите в НС, ще предложат конкретни законопроекти в сферата на здравеопазването, за да има прозрачност при разходването на средствата и в България да има достъпно здравеопазване както в големите, така и в малките населени места.

Илияна Йотова подчерта, че амбицията е до края на седмицата страната да има правителство. Надява се това да стане още четвъртък-петък.

След консултациите пред журналисти, Божанов каза, че в пленарна зала няма да подкрепят бъдещия кабинет, зад който има ясно изразено мнозинство.

За участието им в Конституционно мнозинство за промяна в Конституцията, Божанов каза, че тази тема не е поставена на дневен ред в момента.

Запитан дали ще има обща кандидатура с „Продължаваме промяната” за предстоящите президентски избори, Божанов каза: „Имаме подписано споразумение, ясен процес за излъчване на обща, единна и силна кандидатура и тя ще бъде именно такава. Имаме споразумение, на база на което ще постигнем съгласие”.

