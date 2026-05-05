Третата политическа сила „Движение за права и свободи - ДПС“ е на консултации за съставяне на правителство с президента Илияна Йотова.

Нейни представители на срещата бяха депутатът Атидже Алиева - Вели, Иво Цанев и Атидже Алиева - Вели, както и заместник-председателите на ПГ Айтен Сабри и Халил Летифов.

Обявиха графика на консултациите с партиите при президента

Държавният глава посрещна представителите на ДПС с уводна реч. „Нашата амбиция е до края на седмицата да има правителство. Говорите, че ще бъдете съдържателен коректив и конструктивна опозиция. Ако работим всички за справедливост в обществото, ще срещнете съюзник в наше лице. Да работим за правата на всички граждани. Първият приоритет е приемането на редовен бюджет, трудно беше да се работи с удължителна план-сметка. На дневен ред са въпроси с належащата промяна в съдебната система”, каза президентът.

Айтен Сабри отвърна, че предстои труден период, но гражданите са показали какво искат, а ДПС уважава тяхното решение и доверието им за „Прогресивна България”. „Ще бъдем конструктивна опозиция и ще държим да има нормален диалог между партиите и институциите, ще защитим правата и достойнствата на българските граждани. Справедливостта и честността са на преден план. По време на изборите бяха погазени законови норми, но ще продължим да отстояваме правата на всеки българин. Ще продължим и доброто партньорство с нашите външни партньори, ще подкрепим всяка политика за хората, за да живеят достойно семействата, възрастните и младежите, и да останат тук”, каза заместник-председателят на ПГ.

По думите на Халил Летифов обяви, че партията осъзнава, че има наслагани проблеми във времето, както и отговорността, делегирана от българския народ. Той увери, че ДПС ще участва във всички дебати по важните приоритети. „България трябва да има силен глас в Европа, страната ни трябва да запази стратегическото си партньорство със САЩ, както и евроатлантическата си насоченост. Няма по-голям приоритет от това политиката да покаже нов стил. Ще следим дали приоритетите на властта са част от дневния ред на хората. Заличаването на неравенствата стои на преден план, трябва да спрем обезлюдяването и демографската катастрофа. Новото правителство трябва да встъпи по-бързо в длъжност, за да носи своята отговорност”, отбеляза Летифов.

Атидже Алиева - Вели предупреди за необосновано повишение на цените и призова за мерки, припомняйки, че таван на надценките е бил предложен от ДПС. „Ще продължим да предлагаме мерки за овладяване на цените на храните, но те зависят и от веригата на доставки и за трайно решение е необходимо засилване на позицията на земеделците и държавна политика за напояването. А също и повече българско производство. Компенсациите за домакинствата и бизнеса също са много важни, очакваме бърза намеса на държавата в помощ на най-засегнатите сектори - транспорт, енергетика и земеделие”, каза депутатът.

Народният представител Иво Цанев подчерта, че вотът е послание към бъдещето. „Без повишение на стандарта на живот и на БВП, не можем да си позволим социалните политики. Предстои да работим с всички, надяваме се чрез дългосрочни стратегии да положим основата за стратегически преглед на индустрията”, смята той.

Депутатът Джем Яменов увери, че ще стои зад всичко, което дава по-добър път на младите, за да останат в родината си.

Припомняме, че на изборите на 19 април ДПС остана на трето място със 7,1 % от обществената подкрепа. Формацията има 21 депутата, което е по-малко от ПП-ДБ, която спечели 37 места, но след разделянето си остана след ДПС.

Днес първи на консултации при държавния глава дойдоха от „Прогресивна България”, последвани от представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. А след ДПС на „Дондуков” 2 ще дойдат „Демократична България“, на „Продължаваме промяната“ и на „Възраждане“. След това Йотова ще отправи обръщение.

В сряда е почивен ден, а очакванията са в четвъртък Йотова да връчи първия мандат на „Прогресивна България”. Заявката от партията на Румен Радев е да отидат на „Дондуков” 2 с пълна папка и готов състав на правителство. Ако това стане, най-вероятно новият кабинет ще положи клетва още в петък.

