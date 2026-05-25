„Моделът на компенсации според нас е остарял”, това коментира зам.-кметът по образование, спорт и младежки дейности към Столичната община Десислава Желязкова в ефира на NOVA NEWS. Тя обясни, че Общината вече е изпратила своите предложения за реформи до Министерството на образованието. Идеята е компенсациите да се трансформират в електронни ваучери, чрез които издръжката да следва всяко дете.

След първото класиране в София около 8000 деца остават без място в ясла или детска градина. Очаква се до септември, след третото класиране, тази бройка да намалее до около 7000, като над 5000 от тях ще бъдат деца в яслена възраст. От СО отчитат обаче, че проблем с местата за деца над 4-годишна възраст почти няма. Свободни места в районите по местоживеене се предлагат винаги, но често родителите ги отказват, защото държат на конкретна детска градина.

„Време е компенсациите да не компенсират това, че детето не е прието, а да бъдат във вида на електронен ваучер, с който родителят да може да заплати в общинска детска градина или част от таксата на друго място”, коментира Желязкова. Тя допълни, че по този начин средствата от държавата ще бъдат същите или дори по-малко, тъй като изграждането и поддръжката на нова инфраструктура е много по-скъпо занимание.

Най-сериозен недостиг на места за деца на 3 години (първа група) се отчита в три района - „Триадица”, „Витоша” и „Лозенец”. Докато в първите два се строи активно, в „Лозенец” липсват общински терени. За справяне с проблема Общината се е фокусирала върху публично-частните партньорства и предлага промяна в наредбите на Министерството на здравеопазването.

Друго голямо предизвикателство пред системата е критичният недостиг на медицински персонал. „230 медицински сестри не ни достигат в сега построените детски градини”, обясни зам.-кметът. Тя уточни, че половината от работещите в яслите медицински сестри са на възраст над 62 години, а други 100 са над 70-годишна възраст. Това налага продължаващата трансформация на яслени групи в градински.

Редактор: Мария Барабашка