-
Гонка или инцидент: Родители на загинало момиче в катастрофа търсят отговори от разследването
-
Младо момиче загина, а момче е с опасност за живота след инцидент в Благоевград
-
Шофьор избяга след гонка и катастрофа в Бургас, в колата му откриха нелегални мигранти
-
Израелски удари в Ливан отнеха живота на 10 души , сред жертвите са медици и дете
-
Взрив в сух док в Ню Йорк взе жертва и рани десетки (ВИДЕО)
-
Спасиха 17-годишно момче във Великотърновско, влязло в река Янтра
Разследващите проверяват всички версии за трагичния инцидент
В Благоевград е обявен ден на траур след трагедията пред жилищен блок в квартал „Струмско”, при която непълнолетно момиче беше открито мъртво, а 17-годишно момче е с опасност за живота след тежък инцидент през нощта. По случая вече има двама задържани.
Разследващите изясняват какво точно се е случило в апартамента на петия етаж, откъдето са паднали двамата младежи. В случая има употреба на наркотични вещества, като купонът е бил подготвян десет дни. През това време са набирани райски газ, LSD, трева и марихуана.
Ден на траур в Благоевград, след като момиче почина пред жилищен блок в града
Според информацията на NOVA наркотиците са довели до конфликти в групата заради присъствието на момиче, а впоследствие и до необуздана агресия. По-вероятната версия към момента е младежите да не са паднали сами, а да става дума за тежко престъпление. Отново по информация на NOVA - oчаква се да бъде повдигнато обвинение и да бъде наложена 72-часова мярка на един от присъствалите на купона, който вероятно е склонил или собственоръчно е принудил двамата да скочат от прозореца.
Единият от задържаните е открит в жилището във видимо неадекватно състояние и полугол, а другият е намерен на друго място в града. Почти потвърдена е и информацията, че телата на падналите младежи също са били без дрехи. Междувременно пострадалото момче беше транспортирано в столичната болница „Пирогов”, където лекарите продължават усилията да запазят живота му.
По повод разпространението на наркотични вещества общественият посредник Злата Ризова събира всички директори на училища в Благоевград и началниците на полицията. Тя призна в ефира на "Здравей, България", че няма точна концепция как ще протече срещата, но е сигурна, че в диалога ще се намерят някакви решения за този бич.
Съседите в блока не са чули шум от апартамента във фаталната нощ. Една от живущите споделя, че е там от две години и не ги познава. Друга съседка допълва, че не контактува с тях лично и не е забелязала нищо тревожно.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни