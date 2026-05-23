Пожарникари, полицаи и водолази спасиха 17-годишно момче в търновското село Шемшево. Въпреки тежката метеорологична обстановка след обилните валежи в област Велико Търново, преди обед младежът е влязъл в река Янтра и буйните води го понесли.

Благодарение на бързата и адекватна намеса и с риск за собствения си живот, водолазна група от сектор „Специализирани оперативни дейности“ при РД ПБЗН-Велико Търново е успяла да извади младежа. Във видимо добро здравословно състояние той е предаден на медицински екип за преглед.

Ограничено е движението на товарни автомобили през Прохода на Републиката. Заради наводнение е затворен пътят за влизане във Велико Търново откъм Гурково, съобщават от ОДМВР.

