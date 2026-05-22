Близо 200 изложители и богата фолклорна програма събират посетители край Петропавловския манастир
Започна най-голямото изложение за българско производство, животновъдство и кулинарна продукция в Северна България. То ще продължи до 24 май край Петропавловския манастир.
Близо 200 са изложителите – фермери, производители на храни и напитки, занаятчии.
Представени са също родната аграрна продукция, земеделска техника и оборудване, фуражи, както и био и природни продукти.
Програмата включва фермерски състезания, демонстрации с коне и пастирски кучета, млечни демонстрации, конкурс за фермерско сирене и кашкавал.
Посетителите ще станат свидетели на фермерски пазар, чевермета, кулинарни прояви, игри и работилници, хоротеки, нестинарски огън и над 40 часа музика на живо на две сцени.
