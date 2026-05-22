Светско събитие в семейството на Доналд Тръмп се очаква този уикенд. По план най-големият син на американския президент – 48-годишният Доналд Тръмп-младши, трябва да се ожени за манекенката Бетина Андерсън, с която се сгоди през декември миналата година, съобщава френската телевизия „Бе Еф Ем Те Ве”.

По този повод президентът Тръмп беше попитан дали ще присъства на щастливото събитие. Той заяви, че ще се опита, но подчерта, че сега не е най-подходящият момент да гостува на сватбено тържество „заради войната в Иран или заради друго нещо”.

Доналд Тръмп-младши се сгоди за трети път

„Ако отида на сватбата, може би някой ще ме убие, а ако не отида, може би ще ме убият фалшивите новини”, коментира Тръмп.

Журналисти не изключват хипотезата събитието дори да се отложи заради неяснотата около Иран в този момент. Съображенията за сигурност също са на дневен ред, след като неотдавна по време на публична проява на Тръмп нападател произведе изстрели срещу него.

Според източници сватбата на Тръмп-младши ще се състои на малък остров от Бахамския архипелаг. Локацията прави присъствието на американския държавен глава малко вероятно заради фокуса му върху преговорите относно Иран. Очаква се гостите на тържеството да бъдат около 50.

Това ще е втори брак за Доналд Тръмп-младши. Първата му съпруга Ванеса се разведе с него през 2018 г. след 12-годишен брак. В сряда тя съобщи, че е диагностицирана с рак на гърдата, посочва „Си Ен Ен”. От брака си Ванеса, която също беше модел, и Тръмп-младши имат пет деца – Кай, Доналд Тръмп-трети, Тристан, Спенсър и Клоуи, припомня списание „Пийпъл”.

Самият Доналд Тръмп също има пет деца от три брака – Доналд Тръмп-младши, Ерик и Иванка от първата му съпруга Ивана, Тифани от брака му с Марла Мейпълс, както и Барън от настоящата му половинка Мелания.

