„Сънищата са начин да избягаш от реалността, освен ако тези сънища не са твоята реалност“.

Джо Даймънд, "Диамант"

Анди Гарсия престави най-новия си филм като режисьор по време на кинофестивала в Кан. Филмът "Диамант" беше прожектиран извън конкурсната сесия.

Рекламиран като любовно писмо до Лос Анджелис и почит към ноар филмите от миналото. Чудатата криминална история е написана и режисирана от Гарсия, който играе и мистериозната фигура на Джо Даймънд - частен детектив от "старата школа", притежаващ необикновенната способност за разрешаване на случаи, които са озадачавали полицията на Лос Анджелис.

Съзвездие на екрана: Анди Гарсия, Дъстин Хофман и още много знаменитости във филма Diamond

Розмари ДеУит, Анди Гарсия, Дани Хюстън

„Диамант“ е плод на 20-годишно творческо пътешествие за звездата от "Кръстникът" на Франсис Форд Копола. Идеята за лентата му хрумва, докато помагал на дъщеря си Даниела с домашна работа - написване на кратък разказ в духа на „Дългото сбогуване“ от Реймънд Чандлър.

По време на официалното представяне на филма в Кан, Гарсия сподели, че години наред се е опитвал да представи историята на телевизионните мрежи. "Всички казаха, че е много интересен, но все още не беше готова, затова започнах да пиша. Имах 60 страници за пилотен епизод, но никой не го купи", разказа той. Затова той решава да предизвика себе си и да напише по-дълга версия. Накрая Гарсия, заедно с други двама продуценти решават да финансират филма и така се стига до неговото заснемане.

Актьорският състав на "Диамант" включва Вики Крипс, Розмари ДеУит, Брендън Фрейзър, Бил Мъри, Дъстин Хофман, Демиан Бичир, Дани Хюстън, Ричардсън Джаксън, Юл Васкес, Робърт Патрик и Рейчъл Тикотин.

Филмът е третият режисьорски проект на Гарсия след документалния филм от 1993 г. „Cachao… Como Su Ritmo No Hay Dos“ и „The Lost City“ от 2005 г. За последно актьорът е участвал в Кан с „Бандата на Оушън“ през 2007 г., а преди това — с Things to Do in Denver When You're Dead, който беше показан в секцията „Особен поглед“ през 1995 г.“

По-късно, по време на пресконференцията, Гарсия каза, че има и други отдавна зараждащи се проекти в архива си, включително статията, озаглавена „Хемингуей и Фуентес“, за приятелството на писателя Ърнест Хемингуей с кубинския капитан на кораб Грегорио Фуентес. Приятелството е вдъхновило писателя за книгата „Старецът и морето“ от 1952 г. „Бих играл срещу Фуентес“, каза Гарсия.