Девет души загинаха, а други бяха ранени при срутване на жилищна сграда в мароканския град Фес, съобщиха властите. Не е ясно колко души общо са се намирали в пететажната сграда в момента на инцидента предаде АФП.

Разследването продължава.

В края на миналата година във Фес, един от най-старите градове в Мароко и популярна туристическа дестинация, се срутиха две жилищни сгради, като жертвите бяха най-малко 22.

