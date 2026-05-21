България трябва да подготвя специалисти със силна научна основа, иновативно мислене и готовност да разработват решения за екологичните и климатичните предизвикателства. Това заяви министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова - Благова при откриването на Регионалния STEM център „Бачиново“ към Югозападен университет “Иван Рилски” в Благоевград. По думите й, цитирани от кореспондента на БТА в Благоевград, именно образованието и развитието на научния потенциал ще имат ключова роля за бъдещите решения в областта на околната среда.

Министърът отбеляза, че научната общност и хората с идеи трябва да бъдат насърчавани да развиват решения и да участват активно в процесите на промяна. Според нея инвестициите в знания и практически умения са сред важните условия за устойчиво развитие.

„Челюсти“: За и против Зелената сделка

По време на откриването ректорът на университета Николай Маринов съобщи, че в новия регионален център се очаква да бъдат обучени над 15 000 учители, които след това ще прилагат иновативни и практически методи в преподаването по природни науки. В центъра са заложени и направления, свързани с екологията и опазването на околната среда.

Редактор: Ралица Атанасова