Със заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени двама заместник-министри, съобщават от правителствената пресслужба.

Станимир Христов Станев е назначен за заместник-министър на правосъдието.

Ива Кечева е назначена за заместник-министър на правосъдието

В Министерството на образованието и науката поста заместник-министър поема Сеня Петрова Терзиева-Желязкова.

Назначени са шестима нови заместник-министри

В Министерството на вътрешните работи поста заместник-министър поемат Емил Ганчев Ганчев и Венцислав Янков Катинов.

Юлия Кирилова Тодорова е назначена за заместник-министър на младежта и спорта.

Редактор: Ина Григорова