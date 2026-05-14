Министър-председателят Румен Радев назначи шестима нови министри в три ведомства.

В Министерството на образованието и науката поста заместник-министър поемат Николай Витанов Витанов и Таня Ралчева Панчева.

В Министерството на земеделието и храните са назначени трима нови заместник-министри – Красимир Младенов Чакъров, Крум Владимиров Неделков и Янислав Дамянов Янчев.

Цвета Жекова Тимева е назначена за заместник-министър на транспорта и съобщенията.

